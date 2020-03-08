Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"
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Bekir Pakdemirli, AK Parti, Kınık, İzmir, Güncel

Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:47
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)

Pakdemirli: '(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"

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