Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"