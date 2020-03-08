Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)

Kaynak: AA