(Özel) Özel kreşte ihmal iddiası

14.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:07

Hakkari'deki özel bir kreşte eğitim gören 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle iki aydır yoğun bakımda tedavi görürken, aile ise olayda ihmal bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.



Hakkari'de özel bir kreşe giden kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın 12 Kasım Salı günü yediği yemeğin soluk borusuna kaçtığını ifade eden Recep Akar adlı vatandaş, kreşte sorumlu öğretmenin ihmali nedeniyle kızının 2 aydır yaşam mücadelesi verdiğini iddia etti. Kızının soluk borusuna kaçan yemeği çıkarmak için mücadele ettiği sırada öğretmenin cep telefonu ile konuştuğunu ve durumun farkına varamadığını öne süren baba Akar, kızının saniyelerce çırpındığını ve durumu arkadaşlarının fark ettiğini kaydetti. Akar, "Kızım, 12 Kasım Salı günü feci bir ihmal kurbanı olmuştur. Videolara bakıldığında, ihmalin ne kadar korkunç olduğu ekrana geliyor. Emniyetin araştırmalarına göre kızıma ilk önce öğretmen Hatice Timur tarafından kutunun içerisinden bir şey yediriliyor. Aradan bir saat geçtikten sonra başka bir oyun odasında kızım boğazındaki cismi çıkarmakla mücadele ederken, sorumlu öğretmen ise telefonla konuşuyor. Telefon ihmalinden dolayı kızımın çırpınmasını arkadaşları görüyor ve öğretmeni dürtüyorlar. Öğretmenin elindeki telefonu bırakarak ilk yardım müdahalesinde bulunması gerekiyordu. Ama tam tersi kızımı çekiştirerek lavaboya götürüyor ve orada zorla kusturuyor. Bu da doktorların dediğine göre orada yarım saat bekletmiş. Ardından TEDAŞ ekipleri tarafından kızım hastaneye götürülmüş. Bu da ihmalin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Benim kızımın başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Tabi kaza da olabilir, insanoğludur hata da yapabilir ama videoyu izledikten sonra olayın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha anladım" dedi.



Kızının 12 Kasım'dan beri hiçbir ilaca cevap vermediğini dile getiren Akar, "Kızım şu anda Azrail'le resmen savaşıyor. Kızım doktorların deyişine göre kurtulsa dahi yüzde 95 bitkisel hayata girecek. Kızımı koşarak kreşe teslim ettik, ölü olarak bize teslim ettiler. Şu anda Hakkari Valiliği, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Sağlık İl Müdürlüğü bu konuda yoğun çaba sarf ediyorlar. İnşallah durumlar elverişli olursa, uçak ambulans ayarlayıp kızımı uygun bir hastaneye götürüp tedavisine başlayacağız. Ama kızımın bilinci bir daha geri gelmeyecek ve kızım ömür boyu bakıma muhtaç olacak. Yeryüzünde sadece bu kızım vardı. Ömür boyu çocuksuz olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu anlamda tüm yetkililerden bizlere yardımcı olup, suçluların bir an evvel cezalandırılmalarını istiyorum. Kimse bu durumu farklı bir yere çekmesin. Allah'a şükür maddi durumumuz çok iyi. Bu anlamda bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Başkalarının çocuğu da bu duruma düşmesin diye benim tek istediğim bunların cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.



CİMER başta olmak üzere Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini vurgulayan Akar, "Şu anda olay soruşturma aşamasında olup bende olaydan 20 gün sonra Van'ın Edremit ilçesindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.



Kreş Müdürü Polat Soydan ise olayın adli sürecinin devam ettiğini ve bu nedenle açıklamada bulunmayacaklarını söyledi. - VAN

Kaynak: İHA