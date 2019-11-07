Otostopla Dünya turuna çıkan Fransız turist Karapınar'da

07.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:16

Otostopla Dünya turuna çıkan Fransız Johan Krios (29) Karapınar'da mola verdi.

İlçede mola veren Fransız turisti görenler kendisine yoğun ilgi gösterdi.

Bir ay önce Fransa'dan yola çıktığını belirten Krios, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İlçede Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezen Krios, Acıgöl'de kamp yapıp bol bol fotoğraf çekti.



"Dünya'yı ve diğer kültürleri keşfetmek istiyorum bu yüzden otostopla dünya turuna çıktım" diyen Fransız turist Krios, "Her gün yeni insanlar tanımak mutluluk veriyor. Birçok ülkeyi görme imkanın oluyor. Bu şekilde dünya kardeşliğine katkı yapıyorum." dedi.



Daha önce İstanbul, İzmir, Muğla ve Fethiye'yi gezdiğini söyleyen Krios sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk insanı çok misafirperver, her konuda yardımcı oluyorlar. Türkiye'de çay içmeyi çok seviyorum, çok güzel çay yapılıyor. Karapınar'daki Meke Gölü ile Acıgöl'ün daha önce fotoğraflarını gördüm. Çok güzel yerler. Acıgöl gün batımında çok güzel. Kamp yapmak için elverişli. Buradan Kapadokya'ya geçeceğim. Zaman sorunum yok. Türkiye'yi yeteri kadar gezmek ve tanımak istiyorum."

Fransa'da ambulans şoförlüğü yaptığını belirten Fransız turist Türkiye'den sonra İran'a gideceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA