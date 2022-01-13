Otomotivde ÖTV matrah limitlerinin düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, otomobil alımında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. Karara göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi Haberleri

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