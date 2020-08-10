Otizmli çocukların off-road eğlencesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otizmli çocukların off-road eğlencesi

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli yüzlerce çocuk off-road araçlarıyla tura çıkarak keyifli dakikalar yaşadı.

Otizmli çocukların off-road eğlencesi
10.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:33

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli yüzlerce çocuk off-road araçlarıyla tura çıkarak keyifli dakikalar yaşadı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü, Antalya Kamp ve Off-Road Kulübü, Gerçekleşen Hayaller sosyal medya ekibi ve Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle Boğaçayı'nda düzenlenen etkinliğe, yüzlerce otizmli çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte yaklaşık 40 off-road aracına binen çocuklar, parkurda tura çıkarıldı. Keyifli dakikalar geçiren otizmli çocuklar, turla farklı bir deneyim yaşadı.

'TOPLUMUN HER ALANINDA VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli, "Çocuklarımızı mutlu edebilmek için bugün buradayız. Hem çocuklarımıza hem de ailelerine psikolojik destek sağlamak için Antalya'da böyle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Toplumun her alanında var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bunları duygusal bir şekilde değil, gülerek ve eğlenerek yapıyoruz" dedi.Gerçekleşen Hayaller sosyal medya ekibinden Çağrı Yağmur, "Burada amacımız otizmli çocuklarımız ve onların ailelerinin güzel vakit geçirmesi, hatıralarında güzel yer edinmesi. Çünkü otizmli çocuklar ve aileler için moral çok önemli. Toplumda pek çok alanda dezavantajlı durumdalar. Bizler de araçlarımızla sürekli geziyoruz, bunu da topluma faydalı bir organizasyona dönüştürmek istedik. İnşallah çocukların yüzünde bir tebessüm bırakabiliriz" diye konuştu.

Etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Antalya Kamp ve Off-Road Kulübü Başkanı Burak Özcan, otizmli çocuklara kendilerinden bir hatıra bırakmak istediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Koronanın acı tablosu; karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor
Koronanın acı tablosu; karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Murat Dalkılıç Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Otobüs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Otizmli çocukların off-road eğlencesi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:54:57. #1.15#
title