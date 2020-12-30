Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı
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Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı

30.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:48
Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halil Kurt idaresindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında uçuruma devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Elif Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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