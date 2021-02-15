Ormanların "sevimli" sakinleri sincaplar
15.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:45
Sincabın ağaçtaki yuvasından çıkması Sincaptan detaylar BİNGÖL - Ormanlar yaban hayatı açısından büyük önem taşıyor.
Sincabın ağaçtaki yuvasından çıkması
Sincaptan detaylar BİNGÖL - Ormanlar yaban hayatı açısından büyük önem taşıyor. Bingöl'ün Merkeze bağlı Bilaloğlu köyündeki ormanlık alanda sevimlilikleriyle dikkat çeken sincaplara da ev sahipliği yapıyor. Doğal ortamda fotoğraflanan sincaplar, renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş