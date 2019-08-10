Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu.

10.08.2019 13:28
Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan   bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu  tünelde trafik durdu. Araç yangını bölgeye sevkedilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken,  tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor

Göründtü Dökümü
-----------------
-Tünelde sıkışan trafikten görüntü

BURSA/DHA
 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et