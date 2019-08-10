Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

10.08.2019 13:28

Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu. Araç yangını bölgeye sevkedilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor

Göründtü Dökümü

-----------------

-Tünelde sıkışan trafikten görüntü

BURSA/DHA



Kaynak: DHA