Ordu'da hayırsever iş insanı anaokulu yaptıracak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayırsever iş insanı Yalçın Çelebi tarafından anaokulu yaptırılacak.

Eskipazar Mahallesi'nde yaptırılacak 4 derslikli anaokulunun yapım protokolü için Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, iş insanı Yalçın Çelebi ve oğlu Gökhan Çelebi'nin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Vali Sonel, makamında gerçekleştirilen törende, bugünün, Ordu için yine anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Ordu'muzun eşraflarından çok değerli iş insanımız, çok sayıda insanımıza iş ve AŞ veren, ihracat yapan Yalçın Çelebi ağabeyimiz, eşi Birsen Çelebi adına anaokulu yaptıracak. Yapmış olduğu bu iyilikten dolayı Allah razı olsun. Allah hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin." dedi.

Okul yaptırmanın önemine işaret eden Sonel, "Buradan yetişecek çocuklar bu güzelim memleketimize güzel hizmetlerde bulunacaklar. İlimiz genelinde devlet ve vatandaş işbirliği ile bugün imzalayacağımız protokolle birlikte 35 okula ulaşmış olduk. İnşallah hedefimiz 41. Birkaç hafta içerisinde 41 okula ulaşırız. Yalçın Çelebi gibi hayırseverlerimizi başımızın üzerinde gezdiririz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çelebi ise eğitim alanında yapılan yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah der ki 'hayırlı işler yapın'. Hayırlı işlerden en büyüğü, benim kanaatime göre eğitim ve öğretime yapılan hizmetlerdir. Bu hizmetler bilim adamı yetiştirecek ve biz dünya ile yarışacağız. Bilim adamımız olmazsa, iyi bir eğitim olmazsa, bizim dünya ile yarışmamız mümkün değil. Bize hükmederler. Ancak eğitimdeki çalışmamız, gayretlerimiz iyi vereceğimiz eğitimle mümkün olabilir. O nedenle ben de eğitimin alt kademesi olan anaokulundan başlamak üzere bir tane yapmıştım, bir tane daha yapıyorum eşimin adına. Hayırlı olur inşallah, güzel çocuklar, bilinçli çocuklar, akademik kariyeri olan, bize yardımcı olan eserler çıkararak onları da bu cemiyete katmış oluruz."

Vali Sonel ve Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'nun, bu işte çok emeğinin geçtiğini dile getiren Çelebi, kendilerine Ordu adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Birsen Çelebi Anaokulu'nun yapım protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli