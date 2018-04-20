Onikişubat Belediyesinden Okuma Yazma Kursiyerlerine Gezi

Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğine katılanlara, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf ile Darende'deki Somuncu Baba Külliyesini gezdirdi.

Okuma Yazma Seferberliğine destek vermek amacıyla Onikişubat Belediyesince açılan kurslara katılan 78 kişi için tarihi ve turistik gezi düzenlendi.

Kahramanmaraş'tan çıkan kursiyerler, ilk olarak Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ederek buradaki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Daha sonra Günpınar Şelalesi'ni gezen grup UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ndeki mekanları gezdi.

Onikişubat Belediyesi görevlilerin de eşlik ettiği gezide kursiyerler, eğitimlerine katkı sağlaması, tarihi ve turistik yerlerin de gezdirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.