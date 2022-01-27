Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı...
AA, Fatih Erdoğan - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (2)