Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı... - Haberler Ekonomi
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Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı...

AA, Fatih Erdoğan - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (2)

Oktay: (Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı...

Oktay: (Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı...

Oktay: (Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı...

AA / Fatih Erdoğan - Ekonomi

Ekonomi, Haber

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