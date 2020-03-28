Öğretmenlerden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper Öğretmenlerden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan Siverek Bilim ve Sanat Merkezi de görevli öğretmenler tarafından sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper yapımına başlandı.

Öğretmenlerden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan Siverek Bilim ve Sanat Merkezi de görevli öğretmenler tarafından sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper yapımına başlandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüsüne karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına bir destekte, Siverek Bilim ve Sanat Merkezinde görevli öğretmenlerden geldi. Merkezde görevli 6 öğretmen tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, gündüz saatleri içerisinde merkezde oluşturulan laboratuvarda Avrupa standartlarına uygun yüz kuruyucu siper adı verilen maske üretiyor. günlük 300 maske üreten gönüllüler, talep olduğu taktirde bu kapasiteyi yükseltebileceklerini belirti.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan, 'Bu süreçte öğretmenlerimizle birlikte, sağlık çalışanlarına nasıl faydalı olabiliriz' diye fikir yürütürken, yüz koruyucu maske üzerinde aynı fikre ulaştıklarını' belirerek, "Örnek dört portatif maskeyi yapıp, İlçe Sağlık Müdürümüze götürdük, bunlardan 2 tanenin sağlık çalışanlarına faydalı olacağını belirtmesi üzerine, arkadaşlarımızla birlikte laboratuvarımızda seri üretimine başladık. Şimdilik günlük olarak 300 tane üretiyoruz ama talep olduğu taktirde bunu bin kapasiteye çıkarabiliriz, yeter ki bizden istensin, bu zor süreçte bizde üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi

Siverek Bilim ve Sanat Merkezinde İngilizce öğretmenliği yapan Ceren Karabulut, "Burada diğer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte, korona ile mücadele etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için maske üretiyoruz. Onlar gece gündüz demeden sağlığımız için canlarını tehlikeye atarken, bizde bir nebze olsun onlara faydalı olmak için bu çalışmayı yaptık, umarız faydalı oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA