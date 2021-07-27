Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi
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Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi

Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi
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Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK-ARDEB 2021 Yılı 1. Dönem 1001 projelerinin bilimsel değerlendirilmesi sonucunda kabul edildi.

Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK-ARDEB 2021 Yılı 1. Dönem 1001 projelerinin bilimsel değerlendirilmesi sonucunda kabul edildi.

121Y227 nolu "Aydın İli Sahil Kıyı Bölgesinin Mikroplastik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, Mikroplastiklerin Biyodegradasyonunda Bakterilerin Rolünün Belirlenmesi ve Bakteriyal Mikrobiyom Profillerinin Oluşturulması" adlı projenin araştırma ekibinde, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümleri Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hacı Halil Bıyık ve Prof. Dr. Yüksel Şahin ile iki adet yüksek lisans bursiyeri yer alıyor.

Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, "Projenin hedefi Aydın İl sınırı içinde yer alan Güzelçamlı-Davutlar-Kuşadası sahil kıyı kesiminde yazlık sitelerin ve plajların çok fazla bulunduğu, insan hareketliliğinin yüksek olduğu 10 farklı istasyondan aseptik şartlara uygun olarak kumsal toprağı ve kıyı deniz suyu örneklerinde mikroplastik izolasyonunun yapılması, mikroplastik parçalama yeteneği olan bakterilerin tespiti, tanımlanması ve patojen bakterilerin belirlenmesi. " dedi.

Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, araştırma ile elde edilecek mikroplastik kirlilik verilerinin analiz sonuçlarının, bölgesel mikroplastik kaynaklı kirlilikle mücadele stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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