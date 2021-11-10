ÖĞRENCİLER, ATATÜRK'ÜN HAYATINI CANLANDIRIP SEVİLEN MÜZİKLERİ SESLENDİRDİ

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve müzikalinde duygu dolu anlar yaşandı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Anma törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneram Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, protokol ve öğrenciler katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 'Atatürk' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk'le yürümek konulu tiyatrosu sergilendi. Sahnede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu eden konular kronolojik olarak canlandırıldı ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Seyirciler sahnedeki öğrencilerin gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Sahnedeki gösterilerin ardından AKM'nin fuayesinde dereceye giren öğrencilerin resim, şiir ve kompozisyonları sergilendi. İl protokolü sergilenen resimleri tek tek inceledi.