09.10.2019 00:37

Öğrenciler "Anadolu'nun Kapısı, Türkiye'nin Tapusu Ahlat" projesiyle tarihi mekanları geziyor

Köy okulu öğrencileri Ahlat'ın tarihi mekanlarını ilk defa gördü

İlk defa ilçe merkezine gelen öğrenciler, Selçuklu Meydan Mezarlığında ders işledi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Anadolu'nun Kapısı, Türkiye'nin Tapusu Ahlat" projesi kapsamında köylerde eğitim gören öğrenciler ilçenin tarihi mekanlarını gezerek Selçuklu Meydan Mezarlığında ders işlediler.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Anadolu'nun Kapısı, Türkiye'nin Tapusu Ahlat" projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık oluşturmak, ilçeyi daha iyi tanımalarını sağlamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla köylerden Ahlat ilçe merkezine getirilen öğrencilere tarihi mekanlar gezdiriliyor. Proje sayesinde ilk defa köyünden çıkan birçok öğrenci hem Ahlat'ın tarihi mekanlarını görmüş oluyor hem de farklı yerleri görmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyor. Öğretmenlerinin rehberliğinden Ahlat ilçe merkezine getirilen köy öğrencileri, ilk olarak Ahlat Müzesini ziyaret etti. Buradaki teşhir salonlarını gezen öğrencilere arkeolog Burcu Çorapçı tarafından bilgiler verildi. Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığına geçen öğrencilere yine arkeolog Burcu Çorapçı rehberlik ederek, mezarlık ve mezar taşları hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

İlk defa tarihi mezarlığı gezen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, öğretmenleri ile birlikte ders yaparak mezarlık hakkında bilgi sahibi oldular. Öğrenciler tarihi mekanları gezdikten sonra ilçe merkezinde bulunan yatılı okul ve pansiyonlu okul yemekhanelerine götürülerek öğle yemeği yedirildi. Yemekten sonra Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonuna götürülen öğrenciler, burada sinemayla buluşturularak Bitlis'in ve Ahlat'ın tanıtım filmleri ile eğitici filmler izletildi. Güzel bir gün geçiren öğrenciler, yine öğretmenlerinin gözetiminde köylerine geri dönüş yaptılar.



"Öğrencilerimize milli tarih bilincini aşılamak için Malazgirt ve Çanakkale'yi de gezdirmeyi planlıyoruz"

Uygulamaya konulan proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirmekte oldukları "Anadolu'nun Kapısı, Türkiye'nin Tapusu Ahlat" projesi kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersini Selçuklu Meydan Mezarlığında yaptıklarını hatırlattı. Özden, "Projenin devamında ilçemiz genelindeki bütün öğrencilerimize tarihi mekanlarımızı gezdirmekle birlikte onları yatılı okullarımızda ağırlama ve sinema gösterimi ile öğrencilerimizi günü birlik bir şekilde ağırlayıp evlerine göndermeyi planlıyoruz. Bu projedeki yaptığımız çalışmalardaki temel amacımız, ilçemiz genelindeki bütün öğrencilerimize tarihi Selçuklu Mezarlığımızı tanıtma, Ahlat ilçemizin tarihi, kültürel ve sosyal dokudaki yerlerini tanıtmaktır. Dolayısıyla öğrencilerimize milli tarih bilincini aşılamak temel hedefimizdir. Bugünde burada kırsaldaki 10 köyümüzün yaklaşık 200'e yakın öğrencisini gezdirdik, müze ziyareti yaptırdık ve akabinde Selçuklu Meydan Mezarlığında bir ders saatini öğretmenlerimizle birlikte işlemiş olduk. Bu projemiz burada günü birlik etkinliklerle bitmiyor. Yıl boyu devam edecek bir projedir. Diğer öğrencilerimizi de yapmış olduğumuz planlama doğrultusunda tarihi alanlarımızı gezdireceğiz. Sadece Ahlat'ımızın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirmekle kalmayacağız, Malazgirt'i ve Çanakkale'yi de tanıtma ve oralara gezi düzenlemek de yine projemizin ayaklarından bir tanesidir. Bu önemli ve bir o kadar da anlamlı olan projemizin hayata geçirilmesi noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen başta ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, il milli eğitim müdürümüz ve devlet büyüklerimize bütün öğrencilerim ve camiam adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA