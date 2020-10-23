Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı
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Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

23.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:52
Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında toplanan kurulda, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her gün ayrı konuda Kovid-19 denetimi gerçekleştirilmesi ele alındı.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının denetlenmesi, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarında (okul servisleri dahil) denetim yapılması gibi alınan kararlar görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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