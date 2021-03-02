Nurdağı'nda afet eğitimi verildi
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Nurdağı'nda afet eğitimi verildi

02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:55
Nurdağı'nda afet eğitimi verildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi dolayısıyla afet eğitimi verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi dolayısıyla afet eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitim, yeni tip koronavirüs tedbirleri altında Şamil Tayyar Kültür Merkezinde düzenlendi.

Seminere, mahalle muhtarları, din görevlileri ve İlçe Müftülüğü personeli, okul müdürleri ve diğer kamu çalışanları katıldı.

Eğitimde afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, Türkiye'de sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler, afet sonrası ilk 72 saat, yaşam çevresindeki riskler ve risklerin azaltılması, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçları saklanacağından bir afet ve acil durum çantası hazırlamanın önemi ve tahliye ve toplanma alanları gibi konulara yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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