Norveç Konseyi'nden küresel güçlere çağrı: Ekonomik yaptırımlara Covid-19 arası verin
Norveç Konseyi'nden küresel güçlere çağrı: Açlığı tetikleyen ve yoksulların acısını daha da arttıran koronarivus salgını sırasında Suriye, İran ve Venezuela gibi ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları askıya alın
28.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:36
"Küresel güçler, açlığı tetikleyen ve yoksulların acısını daha da arttıran koronarivus salgını sırasında Suriye, İran ve Venezuela gibi ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları askıya almalı"
Bu çağrı, uluslararası mülteci kuruluşu olan Norveç Konseyi'nden (NRC) geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com