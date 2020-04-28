Norveç Konseyi'nden küresel güçlere çağrı: Ekonomik yaptırımlara Covid-19 arası verin Norveç Konseyi'nden küresel güçlere çağrı: Açlığı tetikleyen ve yoksulların acısını daha da arttıran koronarivus salgını sırasında Suriye, İran ve Venezuela gibi ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları askıya alın

"Küresel güçler, açlığı tetikleyen ve yoksulların acısını daha da arttıran koronarivus salgını sırasında Suriye, İran ve Venezuela gibi ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları askıya almalı" Bu çağrı, uluslararası mülteci kuruluşu olan Norveç Konseyi'nden (NRC) geldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com