Nizip'te motosiklet hırsızlığı
11.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:05
Nizip ilçesinde motosiklet çalan bir şüpheli, yakalandı.
Nizip ilçesinde motosiklet çalan bir şüpheli, yakalandı.
Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan kişinin M.Ş. olduğunu belirledi.
Belirlenen adresinde yakalanan ve 19 suçtan kaydı bulunan M.Ş. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu