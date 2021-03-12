Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor

12.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:31

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Erdal Ekim, ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı Türk bayrağını iş yerinde sergiliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Erdal Ekim, ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı Türk bayrağını iş yerinde sergiliyor.

Bayrağı muhafaza edildiği sandıktan çıkaran Ekim, çerçevelettirdiği Türk bayrağını iş yerinin en güzel köşesine yerleştirdi.

Ekim, iş yerine gelenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği el yapımı bayrağa gözü gibi bakıyor.

Erdal Ekim, AA muhabirine, Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından, ilhamını da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan aldığını belirterek, "Cumhuriyet ilan edildiğinde kullanılan bu bayrak, ninem tarafından yapılmış. O tarihte bayrak olmadığı için kırmızı ve beyaz bez parçasından makasla oyularak yapılmış." dedi.

İş yerine gelenlerin bayrağı ve tarihini merak ettiklerini dile getiren Ekim, "Gelenlere önce bayrağın nasıl yapıldığını, hem kendim hem de bu ülke için önemini anlatıyorum. Zaman zaman almak isteyenler oluyor. Bir müşterime bayrağı anlattığımda çok duygulandı. Gözlerinden yaş aktığını gördüm. Benden almak istedi. Ben de 'Bayrağı anca burada görürsünüz fakat veremem.' dedim." diye konuştu.

Ekim, ninesinden yadigar bayrağı özenle korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor
Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor
Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor
Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Akif Ersoy Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ninesinin cumhuriyetin ilanı döneminde yaptığı bayrağa gözü gibi bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:32:52. #1.16#
title