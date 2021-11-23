Nilüfer'de su kesintisi

BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Nene Hatun Caddesi - Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi - Zaman Sokak - Aras Sokak ve Yalı Sokak arasında kalan bölge ile Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Nene Hatun Caddesi - Yılmaz Akkılıç Caddesi - Nil Sokak - Selvi Sokak - Gazi Osman Paşa Caddesi - Ali Rıza Bey Caddesi ve Pamuk Sokak arasında kalan bölgede 25.11.2021 tarihinde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

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