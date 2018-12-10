Nihat Hatipoğlu Artvin'de Peygamberin Hayatını Anlattı

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed döneminde İslam'la birlikte kadının toplumda hak ettiği değeri bulmaya başladığını söyledi.

Artvin Belediyesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "En Nezir (S.A.V)" konulu programa konuşmacı olarak katılan Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde kurguları bozarak tabuları yıktığını söyledi.

Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği dönemin Mekke'de kız çocuklarının diri diri toprağa gömülerek, putlara tapınılan bir dönem olduğunu belirtti.

Cahiliye devrinde binlerce kız çocuğunun canlı canlı gömülerek öldürüldüğünü anlatan Hatipoğlu, "Bir baba evladını gömer mi? Eğer güçlü bir aşiret değilseniz, kız çocuğunuzu belli yaşa gelince cariye yapıyorlar. Babalarda diyorlar ki 'kızım cariye olacağına ölsün daha iyi'. Çirkin bir geleneğe çirkin bir çözüm." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in peygamber olmadan önce de çarpık düzenden rahatsızlık duyduğunu, bu nedenle de mazlumların hakkını savunarak, zalimlere karşı dik durarak herkesin saygısını kazandığını anlattı.

Peygamberden önce kadınların toplumda zerre kadar değeri olmadığını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Hz. Muhammed dönemimde İslam'la birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri bulmaya başladı. Peygamberimizle birlikte cahiliye devri ortadan kalktı, toplumda adalet ve huzur hakim oldu. Doğup büyüdüğü şehir Mekke'den Hicretle ayrılan Peygamberimiz, 30'a yakın suikasttan kurtulmuştur. Peygamberimiz Mekke'den ayrılırken yanında sadece Hz. Ebubekir vardı. Mekke'yi fethederken de 10 bin kişilik bir orduyla şehri kan dökmeden fethetti ve Kabe'yi putlardan temizledi."

Peygamberin baskıyla savaşla değil, kırık kalpleri onararak, mazlumun yanında olarak gönüllere hükmederek tabuları yıktığını belirten Hatipoğlu, bunun en güzel örneğinin de Bilal-i Habeş'i olduğunu dile getirdi.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın izlediği programda Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in hayatından kesitler anlattı.

Program sonunda Belediye Başkanı Kocatepe ve Rektör Prof. Dr. Tilki, günün anısına Hatipoğlu'na plaket sundu.