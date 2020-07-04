Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Niğde'de kasten öldürme ve yaralama suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de kasten öldürme ve yaralama suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada, kasten öldürme ve yaralama suçlarından toplamda 23 yıl hapis cezası bulunan Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA