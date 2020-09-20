Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
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Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİAFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
20.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:55

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi. 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,-

  


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Erkan ALTUNTAŞ
Erkan ALTUNTAŞ
DHA Editörü
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