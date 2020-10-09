New York Borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York Borsası yükselişle kapandı

09.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:26
New York Borsası yükselişle kapandı

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.586,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artarak 3.477,44 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,39 kazançla 11.579,94 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin haber akışı etkili oldu.

ABD basınındaki haberlerde, Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şehrazat Seda Sayan Caner Cindoruk Erdal Beşikçioğlu
Spor Gökhan Töre Roland Garros Fırat Aydınus Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Erkek Hatay Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York Borsası yükselişle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:26:53. #1.14#
title