New York borsası enerji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
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New York borsası enerji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

New York borsası enerji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

New York borsası, enerji hisselerinde yoğunlaşan alışların etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, enerji hisselerinde yoğunlaşan alışların etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 586,89 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,76 artarak 33.876,97 puana çıktı. Endeksin 5 Mart'tan beri en yüksek günlük kazanca ulaşması dikkati çekti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,4 artışla 4.224,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 14.141,48 puana yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, piyasanın enerji hisselerinin öncülüğünde ABD Merkez Bankasının (Fed) yetkililerinin geçen hafta enflasyon ve faiz oranları konusunda daha şahin bir tona geçmesinin neden olduğu yüksek kayıpların bir kısmını telafi etmesiyle gün boyu pozitif seyrini sürdürdü.

Enerji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 4,3 değer kazandı.

Geçen hafta keskin bir düşüş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 0,04 puan artarak yüzde 1,48'e yükseldi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Fed beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısının ardından satış ağırlıklı bir seyir izlemişti.

Fed'in geçen hafta beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın, enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar piyasalarda "şahin" algılanmıştı.

Varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasalar, tahminlerin 7 üyenin 2022 sonunda ilk faiz artışının gerçekleşeceği, 11 üyenin ise 2023'te iki faiz artırımı beklediğini göstermesi ile geçen hafta satış ağırlıklı seyretmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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