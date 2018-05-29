New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin yeniden ortaya çıkmasının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 391,64 puan (yüzde 1,58) düşüşle 24.361,45 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 31,47 puan (yüzde 1,16) azalışla 2.689,86 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 37,26 puan (yüzde 0,5) değer kaybıyla 7.396,59 puana düştü.

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden JPMorgan Chase'in hisseleri bugün yüzde 4,3 değer kaybederken, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 5,7 düşüş kaydetti.

Bugün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin 50 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulayacağı Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran'da, bu ülkeye yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

New York borsası, dün "Memorial Day" (Şehitleri Anma Günü) olması nedeniyle kapalıydı.