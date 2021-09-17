New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 34.706,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalarak 4.464,34 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 15.157,5 puan oldu.

Endekslerdeki negatif seyir de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair endişeler ve para politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Son açıklanan verilerin ekonomiye yönelik karışık sinyaller verdiğine dikkati çeken analistler, verilerin Fed'in parasal teşvikleri ne zaman kesmeye başlayacağına dair şüpheleri artırdığını kaydetti.

Öte yandan analistler, ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle pay piyasalarında oynaklığın artma riski bulunduğunu aktardı.