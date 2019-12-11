Netanyahu'nun partisi Likud 26 Aralık'ta başkanlık seçimine gidiyor

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22

Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan ve koalisyon hükümetini de kuramayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nde başkanlık seçiminin bu ay sonunda yapılması kararlaştırıldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu ve Likud Partisi Merkez Komitesi Başkanı Haim Katz, yaptıkları görüşmenin ardından partideki başkanlık seçiminin 26 Aralık'ta yapılması konusunda anlaştı.

Likud Milletvekili Gideon Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haberi doğrularken, başkanlık seçiminde Netanyahu'ya rakip olacağını duyurdu.

Netanyahu'nun partideki rakibi Saar, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi ve İsrail halkını birleştirecek güçlü bir hükümetin kurulması için değişime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Saar, Netanyahu hakkındaki dosyalar nedeniyle geçen ay dava açılmasına karar verilmesinin ardından parti içinde sesini yükseltmiş ve Likud'da biran önce parti başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA