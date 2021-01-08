Nazilli Belediyespor takviye yapacak

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla Fethiyespor'la birlikte zirveyi paylaşarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirecek. Devre arasına girmeden önce 17 günde 5 maç oynayıp 3 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan teknik direktör Hasan Şermet, "Yaşadığımız koronavirüs vakalarından sonra zorlu ve yoğun periyottan başarıyla çıktık. Ligin ikinci yarısında da zirve mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz belli. Hedefimizden sapma olmadı. İyi gidiyoruz. Ara transferde yapacağımız takviyelerle gücümüze güç katacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK