Mutluluğun fotoğrafı, jandarma hem duygulandı, hem duygulandırdı
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Mutluluğun fotoğrafı, jandarma hem duygulandı, hem duygulandırdı

Mutluluğun fotoğrafı, jandarma hem duygulandı, hem duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Saliha Ahlatoğlu'nu jandarmaya ekipleri ziyaret edip bayramını kutladı, o anlarda göz yaşlarına hakim olamayan nine duygulandırdı.

Elazığ'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Saliha Ahlatoğlu'nu jandarmaya ekipleri ziyaret edip bayramını kutladı, o anlarda göz yaşlarına hakim olamayan nine duygulandırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tam kapanma sürecinde Covid-19 pandemisine yönelik mücadelede her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Kentte valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personelleri de çeşitli ziyaretler yapıyor. Bu kapsamda 2 çocuk annesi 85 yaşındaki Saliha Ahlatoğlu'nu jandarma ekipleri evinde ziyaret etti. Jandarma personeli, iki çocuğundan birini trafik kazasında kaybeden ve şehir hayatını sevmediği için de diğer oğlunun yanından ayrılarak köydeki evinde tek başına yaşayan Saliha Nine'nin bayramını kutladı. Gözlerinde biri hiç görmeyen, işitmede de zorluk çeken Saliha nine, daha önceden iki kere kendisini ziyarete gelen kadın astsubayı görünce ilke başta tanımadı. Daha sonra astsubayın kendini tanıtmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan nine ağzından çıkan söz ise "ben sana kurban olayım" oldu.

Jandarma personelinin maske takıp gül, kolonya ve çikolata hediye ettiği Saliha nine, sohbet boyunca duygu dolu anlar yaşayarak Mehmetçiğe dua etti.

Kendisine uzatılan İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan Saliha Ahlatoğlu, "Size hep dua ediyorum. Allah, sizi bağışlasın. Siz beni ziyarete geldiniz. Önceden iki defa gelmiştiniz, bununla üçüncü ziyaret oluyor. Allah, sizinle beraber olsun" dedi.

Öte yandan, Saliha ninenin, hayatta olan oğlunun, sürekli ihtiyaçlarını giderdiği, şehir hayatını sevmediği için köyündeki evinde kaldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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