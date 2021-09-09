Müsilaj komisyonu Gemlik'te
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Müsilaj komisyonu Gemlik'te

Müsilaj komisyonu Gemlik'te
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09 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİMüsilaj komisyonu Gemlik'teBURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu araştırmak üzere beraberindeki heyetle Bursa Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Görünürde müsilaj yok.

09 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Müsilaj komisyonu Gemlik'te

BURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu araştırmak üzere beraberindeki heyetle Bursa Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir" dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, 7-10 Eylül tarihleri arasında müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizi'nde ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale'de incelemelerde bulunuyor. Kocaeli, İzmit ve Yalova'da incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in başkanlığındaki 17 kişilik komisyon, daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde alınan numuneler inceleyen heyete Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti. Başkan Aktaş, atık suyun tesise girişinin ardından yaşanan süreç ve atık çamurunun nasıl enerjiye dönüştürüldüğü hakkında komisyona bilgi verdi. Heyet, tesislerdeki incelemenin ardından tekne ile Gemlik Körfezi'nde de inceleme turu atıldı.

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Müsilaj Araştırma Komisyonu olarak 7-8-9-10 Eylül tarihlerinde Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bütün illeri ziyaret ediyoruz. 5 büyükşehir, iki de il belediyemiz var. Bugün sabah Kocaeli'ne geçtik. Kocaeli Körfezi'ni dolaştık ve arkasından da Yalova ve Gemlik Arıtma Tesisi'ni gördük. Gemlik Körfezi'ni görme imkanımız oldu. Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir. Onların içinde de bizleri ilgilendiren müdahale edebileceğimiz yegane etken de Marmara Denizi'nin kirletilmesidir. Bu çalışmaların temelinde Marmara'nın kirletilmesine neden olan evsel, sanayi ve gemilerden kaynaklı atıklarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik" dedi.

Rapor hazırlanacak

"Şüphesiz burada birinci dereceden çözüm ortaklarımız yerel yönetimlerimizdir. Gittiğimiz her yerde yerel yönetim temsilcileri ve teknik heyetleri ile görüşüyoruz" diyen Demir, "Onların şehirle ilgili yaptığı arıtmaları inceliyoruz. Bugün Kocaeli, Yalova ve Bursa'da yaptığımız gezilerde bence gelecekle ilgili ümitvar olduk. Yapılan çalışmalar son derece güzel, kriterlere uygun. Atık su arıtmalarının denize verilmeden önceki ulaşılması gereken kriterlere uygun olduğunu gördük. Burada da hedefimiz ileri biyolojik arıtma tesislerinin olması ve sağlıklı şekilde çalıştırılmasıydı. Kocaeli'de ve Yalova'da bu yapılmış ve başarılı olmuş. Yalova'nın alt yapısı var ve ileri biyolojik arıtmayı sağlıklı şekilde çalıştırıyorlar. Gemlik'e ait arıtma tesisimizi de gördük. Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelecekten ümitliyiz. Marmara'nın tekrar böyle bir sıkıntı ile karşılaşmaması için sadece alanda değil, bilim insanlarıyla görüşüyoruz. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı yetkilileri ile görüştük. Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bilgi, birikim ile değerli arkadaşlarımızla birlikte bir rapor hazırlayacağız ve Meclis başkanımıza takdim edeceğiz. Bu raporlar da yürütmeyi gerçekleştirecek olan erklere de bir yol haritası olacak" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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