Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla paylaşıyor Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadele ve uygulamalar, farklı ülkelerinden yüzlerce belediyenin parçası olduğu uluslararası ağların internet sitelerinde yer aldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadele ve uygulamalar, farklı ülkelerinden yüzlerce belediyenin parçası olduğu uluslararası ağların internet sitelerinde yer aldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Paris, Barselona, Milano gibi şehirlerin bu ağlar üzerinden yaptığı paylaşımları sürekli takip ederken, önerilerde de bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler, devam eden mücadelesi ve uygulamaları Barselona, Madrid, Paris, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano, Cape Town, Dakar, Rio de Janeiro gibi kentlerin yanı sıra enstitüler, sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu uluslararası ağlarda kendisine yer buldu.

Uluslararası dayanışmayı büyütmek ve bilgi paylaşımı için çeşitli internet platformları oluşturan Avrupa Şehirler Birliği, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği, Belediye Başkanları Küresel Platformu ve Küresel Sağlık İçin Şehirler ağları; Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadelesi ve uygulamalarını internet üzerinden üyelerinin takibine sundu. Bu ağların internet sitelerini yakından takip eden Başkan Uysal, belediye başkanlarının online sunumlarına da katılıyor. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin kamusal alanların dezenfektasyonu, yüz koruyucu siperlikli maske üretimi ve ilçe sakinlerine kapı kapı ulaştırılan maske çalışmalarını içeren önerilerde de bulunuyor.

ACR+ 100 üyeli birlik

Muratpaşa Belediyesi'nin salgınla mücadelede aldığı önlemleri örnek çalışmalar arasında gösteren ve kısa adı ACR+ olan Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği, Avrupa'daki yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler arasında sürdürülebilir bir kaynak yönetimini teşvik etme, rasyonel bir atık yönetimi politikası oluşturmak için kuruldu. Paris, Madrid, Barselona, Amsterdam, Lizbon, Varşova, Zagreb gibi kentlerin paydaşı olduğu ağın yaklaşık 100 üyesi bulunuyor.

Abullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yüz koruyucu siperlikli maske üretimi ve yüzde yüz pamuklu kumaştan üretilen maskelerin ilçedeki her eve kapı kapı dağıtılmasına internet sitesinde yer veren Avrupa Şehirler Birliği, 1986 yılında kuruldu. Barselona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano ve Rotterdam olmak üzere 6 büyük kentin bir araya gelmesiyle kurulan Avrupa Şehirler Birliği, bugün 130 üyesiyle 35 ülkeden 130 milyon kentliyi temsil ediyor.

Başkanlar mücadeleyi anlatıyor

Belediye Başkanları Küresel Parlamentosu ağı ise salgın döneminde "Corona Crisis: MayorsActNow" isimli bir kampanya yürütüyor. Dünyanın dört bir yanından haberler ve gelişmeler kampanya sitesinde, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere üç dilde paylaşılıyor. Belediye başkanları, salgınla mücadele çalışmalarını içeren online sunumlar da yapıyor. Kampanyayla virüs salgınına karşı şehirlerarası ağların güçlendirilmesi hedeflenirken Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarının genel bir özeti de internet sitesinde yer alıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarının yer aldığı bir diğer alan olan Küresel Sağlık için Şehirler Ağı ise salgınına karşı yerel yönetimler tarafından alınan önlemleri paylaşmayı, dayanışma ağlarını güçlendirmeyi temel hedef haline getiren girişim olarak dikkat çekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA