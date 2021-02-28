Muratpaşa Belediyesinden "akıllı konteyner" uygulaması
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Muratpaşa Belediyesinden "akıllı konteyner" uygulaması

28.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:34
Muratpaşa Belediyesinden

Muratpaşa Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını güneş enerjisiyle tespit edebilen uygulama kullanmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını güneş enerjisiyle tespit edebilen uygulama kullanmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çöp konteynerlerinin etrafında oluşan kirliliği ortadan kaldırmak, konteyner dışına çöp bırakılmasını engellemek için sensör teknolojisi hayata geçirildi.

Özellikle kent merkezinde, iş yerlerinin ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda bulunan yeraltı çöp konteynerlerinde uygulanacak sistem sayesinde, konteynerlerin doluluk oranları tespit edilebiliyor.

Projenin ilk denemesinin İsmet İnönü Kent Meydanı'na yakın bir noktadaki altılı yeraltı çöp konteyner setinde yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muratpaşa Belediyesinin kendi üretimi olan sistemde, tüm enerji güneşten sağlanıyor. Sisteme elektrik enerjisi sağlayan güneş panelleri konteynerlerin üzerine korumalı bir şekilde yerleştirildi. Enerjisini bu panellerden alan sensörler, konteynerin iç sıcaklığı gibi değişkenleri değerlendirerek doluluk oranını gerçek zamanlı olarak belirliyor. Bu doluluk oranı da yüzde olarak sayısallaştırılıyor ve yine konteynerin üzerine yerleştirilen led panele yansıtılıyor. Doluluk oranını bildiren konteynerler sayesinde çöp atmak için gelenler hangi konteynerin boş olduğunu bilecek."

Açıklamada, Belediyenin konteyner ve çevresini de güvenlik kamerasıyla takip edebildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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