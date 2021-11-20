MUHARREM İNCE POP YILDIZI OLSUN AMA MİLLETİN GÖNLÜNE GİRSİN, OY ALSIN

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için 'Toplum pop star da bekleyebilir' açıklamasıyla ilgili, "İster pop yıldızı ol ister artist ol ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsan, oy alıyorsan, başımın üzerinde yerin var. Pop yıldızı olsun ama milletin gönlüne girsin, oy alsın. Bence daha makbuldür dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bugün Konya'ya geldi. İlk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden İnce, Sultan Selim Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı açıklama yapan İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, dün katıldığı televizyon programında, cumhurbaşkanı adayı için kamuoyunda İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanlarının isimlerinin ön plana çıktığı yönündeki soruya verdiği 'Toplum pop star da bekleyebilir' yanıtı hatırlatıldı. İnce, "Bize öğretmenlerimiz, eğitim fakültesinde şöyle öğretirlerdi. Sınıflardaki camların altını boyarlardı. Çocuklar dışarı bakmasın, öğretmenle ilgilensin, diye ama bizim öğretmenimiz ise 'Sınıf camının altını boyayıp, çocuklara kendini zorla dinlettirmek öğretmenlik değildir. Öğretmenlik, boyasız camlar olacak, dışarı bakmak serbest olacak; ama sen dersi öyle güzel anlatacaksın ki öğrenciler seni dinleyecek. Öğretmenlik o? derdi. İster pop yıldızı ol ister artist ol ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsan, oy alıyorsan, başımın üzerinde yerin var. Öyle 'pop yıldızı' falan diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp, millete zorla ders anlatmaya kalkmak daha kötü. Pop yıldızı olsun; ama milletin gönlüne girsin, oy alsın. Bence daha makbuldür diye konuştu.

Muharrem İnce, daha sonra esnafı ziyaret edip, sohbet etti.