Muğla'da hedef ekoturizm

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarım ve turizmi birleştirerek, ekoturizmin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi.

Müdürlükte düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Saylak, Muğla'nın denizi, kumu, tarihi alanları ve iklimi ile zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Muğla'nın müthiş bir turizm merkezi olmasının yanında, önemli bir tarım kenti olduğuna da işaret eden Saylak, yaklaşık 50 gündür görevde olduğunu ve bu süre içinde Muğla'nın tarımına dikkati çekmeye çalıştığını kaydetti.

Turizm ile tarımı hep karşı karşıya getirmeye çalışan bir anlayış olduğunu vurgulayan Saylak, "Birinci hedefimiz tarım ve turizmi birleştirmek. Ekoturizmin, tarım turizminin önünü açmak. Bir çalışma grubu oluşturup, proje geliştireceğiz. Bu ilin kurtuluş yolu tarım ve turizmin birleştirilmesinden geçiyor." dedi.

Saylak, yaşadıkları kente sorumluluklarının ve borçlarının olduğunu, bu nedenle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA