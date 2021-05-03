Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'nin Üzümlü Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanan E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır