Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'nin Üzümlü Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanan E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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