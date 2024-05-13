Barcelona Real Sociedad maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona R.Sociedad maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona Real Sociedad maçı 1-0'lık Barcelona üstünlüğü ile devam ediyor.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI YAYIN

Barcelona Real Sociedad maçını S Sport Plus canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Real Sociedad maçı saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Real Sociedad maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Sociedad maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona Real Sociedad maçı Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.