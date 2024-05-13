Aston Villa Liverpool maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! A.Villa Liverpool maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Aston Villa Liverpool maçı 3-1'lik Liverpool üstünlüğü ile devam ediyor.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN

Aston Villa Liverpool maçını Bein Sports 3 canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa Liverpool maçı saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa Liverpool maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa Liverpool maçı Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.