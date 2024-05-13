Barcelona Real Sociedad maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Barcelona R.Sociedad maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ

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BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI ÖZETİ

Barcelona Real Sociedad maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona Real Sociedad maçı 1-0'lık Barcelona üstünlüğüyle devam ediyor.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMANDI?

Barcelona Real Sociedad maçı 13 Mayıs 2024 günü oynandı.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Barcelona Real Sociedad maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.