MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti
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MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti

15.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:16
MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:20:49. #1.14#
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