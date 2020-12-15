MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı