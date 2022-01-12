Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Cumayeri İlçe Merkezi ve Ören köyünde meydana geldi. Ören köyünde 2 ayrı motosiklet çalındığı ihbarı yapıldı. Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik yaptığı kamera incelemeleri sonunda faillerin E.T. ve E. D. isimli şahıslar olduğunun tespit etti. Yakalanan E. D. isimli şahıs alınan ifadesinde hırsızlık olaylarını E. T. ile birlikte işledikleri söyledi. E. T. ise başka bir hırsızlık suçundan Sakarya'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından suçüstü yakalandığı bildirildi. Hırsızlıkla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor. - DÜZCE

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