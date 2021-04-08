Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
YOZGATSPOR 1959 FK - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
YOZGATSPOR 1959 FK - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yozgatspor 1959 FK - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
YOZGATSPOR 1959 FK - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Yozgat'ta oynanacak.
YOZGATSPOR 1959 FK - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CİHAN ATAŞ(Hakem)
SABRİ ÜSTÜNEL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL KÜÇÜKKARACA(2. Yardımcı Hakem)
ERTUĞRUL KÖSTERELİOĞLU(Dördüncü Hakem)
AHMET ÇİFCİ(Gözlemci)
AHMET AKSOYEK(Temsilci)
MURAT KİRAZ(Temsilci)