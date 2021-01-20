Mısır, Katar'la diplomatik ilişkilerini yeniden tesis edecek

Mısır, üç yıllık aranın ardından Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini duyurdu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2017 yılında körfez krizi nedeniyle askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Ekonomik ambargo uygulamaları da konulan Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddetmiş ancak bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, kriz sonrası askıya aldığı Katar'la olan diplomatik ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, üç yıldan fazla bir sürenin ardından, Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaşıldığı duyuruldu.

ÖNCE UÇUŞ YASAKLARI KALDIRILDI

Açıklamaya göre, diplomatik ilişkiler için adımların, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta düzenlenen, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atıldığı kaydedildi. Atılan adımlar kapsamında Mısır, pazartesi günü körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana Katar'a yönelik getirilen uçuş yasağının kalktığını da duyurmuştu.

İLK ADIM KUVEYT'TEN GELDİ

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz