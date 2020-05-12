Mısır'daki Filistinliler Refah Sınır Kapısından Gazze'ye geçmeye başladı Mısır'daki Filistinliler, Kahire yönetiminin "istisnai" olarak açtığı Refah Sınır Kapısından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geçmeye başladı.

Mısır'daki Filistinliler, Kahire yönetiminin "istisnai" olarak açtığı Refah Sınır Kapısından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geçmeye başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Mısır tarafındaki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısından Gazze'ye geçmeye başladığını belirtti.

Kapının açık kalacağı 3 günlük süre zarfında 1700 Filistinlinin Gazze tarafına geçeceğini aktaran Bezm, bölgeye giriş yapacak kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karşılanması için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye girecek herkesin Kovid-19 salgını nedeniyle 21 gün karantina altında tutulacağını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 5 gündür Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısının 547 olduğu ülkede 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA