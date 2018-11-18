Mısır'da "Bm Barış Gücü Operasyon Performansının Geliştirilmesi" Konferansı Başladı

Mısır'da, "Mavi Bereliler" olarak da bilinen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün operasyon performansının geliştirilmesi konulu üst düzey bölgesel konferans başladı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, başkent Kahire'de düzenlenen ve iki gün sürecek konferansa BM Barış Gücü operasyonlarına destek veren ülkelerin hükümet yetkililerinin yanı sıra BM, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri de katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Luza, Barış Gücü operasyonlarının genel performansının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Konferansın BM Barış Gücü operasyonlarında reform yapılmasını hedeflediğini aktaran Luza, bu amacın performans üzerinde etkili çeşitli faktörleri kapsayan bir vizyonla gerçekleştirilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

Afrika'da birçok Barış Gücü misyonu olduğuna dikkati çeken Luza, Afrika'nın sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Mısır'daki yerel raporlara göre, barışı koruma operasyonları alanında yedinci sırada yer alan Mısır, 1960'tan bu yana Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'daki 24 ülkede 30 bin subay ve askeriyle barışı koruma operasyonlarına destek verdi.

Kurulduğu 1948 yılından bu yana "Mavi Bereliler" adlı askeri yapı bünyesinde, 70 barışı koruma operasyonuna katılan bir milyondan fazla kişi hizmet etti. Halen 125 ülkeden 100 bin asker, polis ve sivil 14 barışı koruma operasyonunda hizmet vermeye devam ediyor. Bu operasyonlarda şimdiye kadar 3 bin 500'den fazla mavi bereli hayatını kaybetti.