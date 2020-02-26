26.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:56

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA