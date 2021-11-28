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Milli patenci Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli patenci Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı

Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazandı.

Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, organizasyonda kota kazanan Furkan, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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