Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti

09.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:43

Milli para-tekvandocu Alican Özcan, bu yıl yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde önündeki ilk engel olan Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nı kayıpsız geçmek istiyor.

Milli para-tekvandocu Alican Özcan, bu yıl yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde önündeki ilk engel olan Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nı kayıpsız geçmek istiyor.

Para-tekvandoda Türkiye, Kore Uluslararası, Avustralya Okyanusya ve Ürdün Asya para tekvando şampiyonlukları ve iki dünya üçüncülüğü bulunan Alican, 20 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Başarılarıyla ile dünya sıralamasında 4. sıraya kadar yükselen Alican Özcan, antrenörü Fatih Arı'nın öncülüğünde Karabük Beşbinevler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda günde iki saat antrenman yapıyor.

"Yine hedefim şampiyonluk, bu değişmeyecek"

Beyrut'taki şampiyonada başarı elde etmesi halinde alacağı puanlarla bu yıl Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak olan Konya Selçuklu Belediyesi sporcusu Alican Özcan, AA muhabirine, tek isteğinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Organizasyona çok sıkı hazırlandığından bahseden Alican, "Lübnan'da maçım var oraya hazırlanıyorum. Allah'ın izniyle orada birinci olmak istiyorum. Bu şampiyonadan önce Aydın'da kampımız var. Orada çalışmalarıma devam edeceğim. Karabük'te çalışmalarım verimli geçiyor. Her şey yolunda. "diye konuştu.

Hedefinin her zaman şampiyonluk olduğuna dikkati çeken milli sporcu, şöyle devam etti:

"Yine hedefim şampiyonluk, bu değişmeyecek. Ayrıca olimpiyatlara hazırlanıyorum. Bu şampiyona da olimpiyatlara puan verecek. Asya Şampiyonası 20 puanlık bir maç. Orada birinci olup İstiklal Marşı'mızı okutmak ve sıralamada daha üst sıralara çıkmak istiyorum. Şu an 4. sıradayım. Olimpiyat kotam var ama daha da yukarıya çıkmak istiyorum."

Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti
Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti
Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti
Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:43:22. #1.16#
title