Midyat'ta 31 Yıl Önce Katledilen Terör Kurbanları Anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.

Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Midyat'ın Başyurt köyü Efeler mezrası İlköğretim ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Beşikteki iki yaşındaki bebeği öldürecek kadar çıldıran bir zihniyetin tüm hainliklerine baş eğmemiş bu köylülerimizin, bu korucularımızın, bu polisimizin, bu askerimizin, önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Yeşiltaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerler için dua etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Müslüm Akçay, ilçe halkının yıllarca terör örgütü PKK yüzünden mağdur olduğunu belirterek, vatandaşların terör örgütüyle yaptığı mücadelede döktüğü kan ile devletinin yanında olduğunu kanıtladığını söyledi.

Basri Ağırman da ülkenin dün olduğu gibi bugün de düşmanlarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, "Şu an Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Mehmetçik'imize dua ediyoruz, Allah onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Törenin ardından terör örgütü PKK'nın saldırısında hayatlarını kaybedenlerin ailelerini ziyaret eden Yeşiltaş, daha sonra onlarla mezarlığa geçti.

Mezarlıkta, İlçe Müftüsü Şafi Billik'in okuduğu Kuran-ı Kerim'in ardından yaşamını yitirenler için dua edildi.

"Biz ömrümüz boyunca unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Saldırıda hayatını kaybeden halasının adını taşıdığını kaydeden Vehbiye Akçay, terör örgütü PKK'nın zulmüne uğrayan bir aile olduklarını söyledi.

Akçay, "Bunun için hem üzülüyorum, hem de seviniyorum. Üzüntüm, halamın yüzünü göremedim, tanıyamadım. Halamla şeref ve onur duyuyorum. Halamın ismini taşımaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit ablasının ismini taşıyan Nahide Akçay da "(Kahrolsun PKK) diyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Biz ömrümüz boyunca unutmayacağız ve unutturmayacağız. Canımız feda olsun bu vatana." diye konuştu.

Törene, Mardin İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay İlker Gönen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Zafer Pasinlioğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.